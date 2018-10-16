«Все в горах жили. Почти не болели»

Хабиб Нурмагомедов и его недавний триумф на UFC 229 заставили даже далеких от спорта людей обратить внимание на небольшую республику Дагестан. «Лента.ру» побывала в культовом зале Махачкалы, где вместе с отцом занимался сам Нурмагомедов, чтобы понять, как здесь растят воинов октагона.

Если прошел дагестанцу в ноги — это не дагестанец

«Здесь же раньше людей не было… Все в горах жили. Почти не болели. Дети, совсем маленькие, босиком по снегу бегали. А здесь выходит зимой на улицу, весь закутанный. Только нос красный торчит. И болеют все равно», — важно, что думают об особой крепости дагестанцев сами дагестанцы. Вот и один из наших первых собеседников в Махачкале кивает в сторону гор. Мол, именно там закалялась бойцовская сталь.

C этим не поспоришь. В горах действительно приходилось, да и приходится трудно. Зато приучив легкие выуживать из разреженного воздуха кислород, куда проще наработать выносливость. А именно она и нужна, чтобы раунд за раундом изматывать соперника в октагоне. Свежий пример — поединок Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой. Все три раунда несчастный латиноамериканец искал выход из октагона: россиянин методично урабатывал его бросками и ударами, заслужив победу единогласным решением судей.

Ислам Махачев, Но одной дыхалки для доминирования в клетке маловато. Почему небольшой регион имеет настолько внушительное представительство в лучшей бойцовской организации? На контракте в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 17 спортсменов из Дагестана — больше, чем из любого другого российского региона. Помимо нынешнего чемпиона в легком весе Нурмагомедова — это Забит Магомедшарипов Рустам Хабилов и другие. Весь секрет — в их базе.

«Важны все навыки. Но если в октагоне есть тот, кто превосходит соперника в борьбе — именно ему решать, как будет развиваться схватка», — считает комментатор UFC Джо Роган.

Его не обвинить в предвзятости: помимо борьбы, он долгое время занимался тхэквондо.

Без борцовских навыков в современных MMA не выжить. Боец должен уметь перевести схватку в партер, контролировать соперника с тем, чтобы впоследствии либо завершить бой болевым приемом, либо просто забить его, будучи в более выгодной позиции. А в Дагестане (как и на всем Кавказе) борьба — это настоящая традиция.

Отсюда родом пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Али Алиев . В Махачкале его имя носит спортивная школа, а также Дворец спорта. Скульптура чемпиона установлена у входа в республиканское Министерство физической культуры и спорта . Пример Алиева привел в залы сотни молодых ребят.

Дагестан подарил миру 12 олимпийских чемпионов по вольной борьбе. Если считать и призеров, цифра доходит до 19. Наиболее титулованным олимпиоником республики является Бувайсар Сайтиев . Он трижды завоевывал золото Олимпийских игр.

Занятия вольной борьбой с самого детства — для Дагестана обычное дело. У многих, кто решил попробовать себя в ММА, таким образом, уже есть база. На борцовском фундаменте строится полноценный боец — с ударной техникой и грэпплингом.

Готовят будущих чемпионов в многочисленных залах. Удалось побывать в одном из самых культовых — Oldschool. Здесь и сегодня можно встретить бойцов из Eagles MMA: даже самого Нурмагомедова, если повезет. В зале гордятся тем, что порядки тут по-прежнему строгие. Когда-то со спортсменами здесь работал сам Абдулманап Нурмагомедов — отец Хабиба. Одно из главных требований — короткая стрижка. Допустимая длина волос определяется простым тестом. Если, сжав кулак на голове, в руке остаются пряди — марш в парикмахерскую. Никакой бороды. Никакого недостойного поведения вне зала. Плохие отметки в школе или в институте? Выгонят с тренировки учить уроки. Абдулманап, судя по воспоминаниям учеников, частенько говорил: тупые бойцы мне не нужны.

Удалось выяснить, во сколько обходится посещение зала местным ребятам. Тысяча рублей в месяц. Если нет отца, или матери — приходи бесплатно.

На вывеске среди тренеров и сам Хабиб, и его отец. В этот раз парней гонял Артур Магомедов . И даже по тому, как проходит разминка (вне зависимости от возраста), видно, на чем акцентируются здесь в работе с бойцами. Особое внимание уделяется подготовительным упражнениям для коронных проходов в ноги. Много времени занимают спарринги. И рубятся ребята вполне серьезно.

На занятии есть и неокрепшие юнцы. Им предстоит заявить о себе на турнирах среди любителей. В том же зале, правда, немного в сторонке поддерживают форму и опытные бойцы. Они начинали плечом к плечу с Нурмагомедовым-младшим. И тоже не лыком шиты: выступают профессионально и имеют большие планы на будущее.

Марат Магомедов , выступающий в азиатском промоушене Brave, и бывший чемпион российского Fight Nights Global Тагир Уланбеков , как и десять лет назад, в том же зале не жалеют друг друга в крохотном октагоне. Спортсмены сплелись в клубок. Цель — поймать соперника на болевой. Но главное — не попасться самому.

Настроение вдруг резко меняется. Вдвоем Марат и Тагир скручивают одного из одноклубников, якобы болеющего за Макгрегора. Юмор, подчеркивает Магомедов, очень важен.

«Мы все время друг друга подкалываем», — говорит он.

Здесь действительно готовы шутить. Мы попросили бойца Fight Nights Гаджи Рабаданова продолжить фразу: Если прошел дагестанцу в ноги…

— Тогда это не дагестанец!

К слову, в ближайшие недели никому из этих троих не придется выходить в клетку. Тем не менее пахота не прекращается.

Режим от Бога

Другая составляющая успеха дагестанцев в MMA — постоянство. Абдулманап Нурмагомедов приучил подопечных непрерывно работать над собой. Поблажек себе тут давать не принято.

Болят руки? Качай ноги. Болят и ноги? Поработай над растяжкой или займись кардио… Все болит? Так не бывает!

Несмотря на возраст, отец Хабиба и сам придерживается строгого режима. В выходной день в семь утра он ждал молодых подопечных на футбольном поле местного стадиона. Но мячик сиротливо лежит в стороне.

Дагестанская разминка: нарезание кругов по стадиону до седьмого пота, а потом отработка борцовских приемов. Футбол только тогда, когда ребята как следует поработают. Уже как развлечение.

Дагестанские бойцы не выключаются из работы между боями. Это удобно промоушенам, когда из запланированного через неделю-другую турнира выпадает участник. Кроме того, местные спортсмены не пьют и не курят. В этом смысле им даже проще, чем, к примеру, ирландским коллегам. Ведь ислам в этом смысле куда строже.

«В горах приходилось именно выживать. Рано вставать и много работать — суровая была жизнь. Нужна была стабильность. Да, сегодня мы живем лучше, не нужно уже столько работать. Но от предков, от отцов наших нам досталась эта дисциплина. С ней можно добиться успеха в любом деле», — убежден Рабаданов.

Получается, спортивный режим бойцам прививать не нужно. Он закреплен на подкорке. В том случае, если они воспитаны в мусульманских традициях. Важная оговорка: ведь как у любого правила и здесь найдутся исключения.

Правда, при таком воспитании сложно представить, что в UFC появятся девочки из Дагестана. Мы и эту тему затронули в беседе с Рабадановым.

«В городе вроде занимается кто-то. Но здесь в этом зале я девушек не представляю. Как с ними работать? Я, конечно, стараюсь быть толерантным и все такое, но через себя переступить не могу. Смотрю ли я поединки девушек? Нет. Ради женских боев я точно рано утром не встану», — уверяет Гаджи.

Выходит — секретов нет. Дагестанские бойцы получаются из труда, дисциплины и щепотки суровой горской наследственности.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о массовости спорта в Дагестане. Здесь MMA интересен всем. Пожалуй, даже любимый махачкалинцами «Анжи» привлекает меньше внимания, чем бои с участием именитых соотечественников. Абдулманап Нурмагомедов, к примеру, уверен, что «Анжи-Арену» можно забить под завязку, если до Махачкалы доедет крупный турнир по MMA. В общем, Дэйна Уайт, смотри сюда!

Прогуливаясь по Махачкале, нередко встречаешь автоматы для измерения силы удара. Поговаривают, некоторые ребята с одной попытки не то чтобы ставят рекорды. На землю падают сами автоматы. Чего уж говорить о многочисленных иностранных бойцах. Без шансов!