Мэйуэзер собрался вновь драться с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что готов дать реванш ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору . Об этом он сообщил в интервью TMZSports.

«Макгрегор наговорил всякого, поэтому история не окончена. После боя с Хабибом готов выйти против Конора снова. Меня часто спрашивают, зачем я выхожу против парней из MMA. Но, послушайте, бой с Нурмагомедовым — это огромные цифры. То же самое и с Конором. Я не дерусь с теми, кто не может сделать кассу», — заявил 41-летний боксер.

17 октября американец заявил, что считает бой против Нурмагомедова возможным. Российский боец бросил ему вызов в социальных сетях.

Оба спортсмена побеждали Макгрегора. Нурмагомедов вынудил ирландца сдаться 7 октября, защитив титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в поединке по правилам бокса в августе 2017-го. По разным оценкам, в этом поединке американец заработал около 300 миллионов долларов.