«Это вранье». Отец Нурмагомедова о смене гражданства сына

Отец Нурмагомедова прокомментировал слухи о попытке сына сменить гражданство

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал новость о попытке сына получить украинское гражданство. Его слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

Нурмагомедов-старший назвал слухи о смене гражданства бредом.

«Это вранье, которое даже обсуждать не хочется», — заявил отец спортсмена.

Информация о попытке бойца сменить гражданство появилась 15 октября. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал дядя Хабиба Алекс Нурмагомедов, проживающий в Полтаве. Telegram-канал «Говорит Москва» отмечает, что, по словам актера Олега Тактарова, Алекс Нурмагомедов выдает себя за родственника Хабиба. Тактаров в настоящий момент гостит у бойца в Дагестане.