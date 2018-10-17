Нурмагомедов хочет новой драки

Как завещал Конор

Это кажется бредом сумасшедшего человека, но Флойд Мэйуэзер и Хабиб Нурмагомедов зачем-то собираются подраться. Во всяком случае, на словах оба готовы хоть сейчас натянуть боксерские перчатки и выйти в ринг. Или в октагон? Или что вообще происходит? «Лента.ру» — о странном разговоре двух спортсменов из разных вселенных.

Хабиб Нурмагомедов уже больше недели — главный россиянин на планете. О нем говорят, пишут, его показывают, обсуждают каждое его действие или слово. При этом говорит он не так много — во всяком случае, куда меньше, чем Конор Макгрегор . После эпохального боя на UFC 229 и последовавшей за ним разборки спортсмены приходят в себя, думают о будущем, о реванше… Ну, или о других, более странных и неочевидных вещах.

Дагестанец вызвал Мэйуэзера на бой, поиграв фразой «есть только один король». Сейчас он — король ММА, обладатель чемпионского пояса в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Долларовый миллионер. Никого не напоминает?

По известной дороге

В августе 2017-го уже состоялся один «бой века», который походил скорее на избиение. Макгрегор, первый в истории UFC чемпион в двух весовых категориях одновременно, вышел против Мэуйуэзера, уверенно простоял первые раунды и без шансов слег в десятом: если бы судья не остановил бой, ирландец однозначно оказался бы в нокауте. 300 миллионов долларов упали на золотую карту Мэйуэзера, сотня миллионов досталась Макгрегору. Все счастливы, все довольны. Соперники, кажется, даже помирились.

Хотя не факт, что они реально ненавидели друг друга. Перед августовским боем они проехали по миру с турне. Весь процесс был великолепно срежиссирован промоутерами обеих сторон, а сами спортсмены идеально сыграли роли. Похоже было на противостояние Слона и Моськи. В целом спокойный Мэйуэзер выслушивал бесконечные выпады Макгрегора, обещания разбить ему лицо, сломать руки и ноги, а в ответ действовал эффектно — мог, например, рассыпать пачку купюр в сторону зрителей.

Интерес к их бою появился даже у людей, которых с миром единоборств связывает только подписка на Макгрегора в Instagram. А внимание в таком случае приводит к большим деньгам. Уже после поединка Флойд заявил, что неплохие для Конора первые раунды отдал специально — ради шоу.

Мэйуэзер ушел предельно красиво. Он довел профессиональный рекорд до 50 побед в 50 боях и значительно обогатился. Конор по сравнению с ним просто подзаработал, а в силу возраста в спортивном и имиджевом планах не потерял практически ничего: он просто вернулся в UFC, причем сразу же — к очередному «бою века».

Любитель тишины

Ирландец снова сделал шоу, только на этот раз оно было основано на реальной ненависти. Бой Нурмагомедов — Макгрегор превратился в войну, исхода которой ждали миллионы болельщиков.

Но что связывает дагестанца с Мэйуэзером?

Главная проблема Нурмагомедова — он очень далек от культуры современных ММА. В смешанных единоборствах нет никаких рамок и правил — говори что хочешь, делай что хочешь. Хочешь — кидайся на соперника на пресс-конференциях. Хочешь — нападай на автобусы с бойцами. Хочешь — унижай всех вокруг.

Хабиб — мусульманин, воспитанный отцом в строгости. Он не станет, как Макгрегор, закидывать ноги в тапочках на стол и брызгать ядом в сторону Мэйуэзера. Он даже на поединок его вызвал уважительно — напомнил, что и он, и американец пока не проигрывали.

В общем, с такой оппозицией Мэйуэзеру будет трудно сделать бой на миллиард. Американский боксер ушел, так и не исполнив мечты о столь прибыльном поединке, и это единственное, что может заставить его вернуться в спорт. Чтобы заработать на бое, в котором не будет разыгран даже символический пояс, нужно шоу. Макгрегор в этом плане был и остается идеальным соперником, четко понимающим, как разогреть толпу. Нурмагомедов же хочет очистить ММА от трэш-тока, превратить боевые искусства в спорт. Но за что он собирается соревноваться с Мэйуэзером?

Наверное, единственное, что может разжечь бой между Мэйуэзером и Нурмагомедовым, — право остаться непобежденным. Но здесь встает вопрос: непобежденным в каком качестве? Боксера или бойца ММА?

Только на своей территории

Выбрать место боя для Флойда и Конора было проще. Американец просто не согласился бы выйти в октагон против сильнейшего на тот момент бойца ММА, а ирландец обладает хорошо поставленным ударом с левой. Вот и порешили: быть поединку по правилам бокса.

С Нурмагомедовым все сложнее. В бою с Макгрегором он показал, что хорош и в стойке, но когда ирландец доставал его левой, переводил его в партер. И победу он добыл на канвасе, захватив Конора за подбородок. Хабиб — очень сильный борец, против такого Мэйуэзер никогда не согласится выйти в октагон даже за условный миллиард.

Зато в ринге американец не оставит шансов Нурмагомедову. «Ему лучше даже не пытаться боксировать с ним. Разве что только из-за денег. Флойд его точно побьет. Мне нравится Хабиб, но он проиграет. Он сумасшедший. Он начнет бороться. Флойд настолько сильно побьет Хабиба, что тот начнет бороться», — такое мнение высказал Дэниэль Кормье, действующий чемпион UFC и одноклубник Нурмагомедова. Флойд и Хабиб слишком разные, и свести их в одном бою трудно. Разве что правила переписать.

При этом деньги Нурмагомедова не особенно интересуют, иначе он не бунтовал бы против UFC из-за своего друга Зубайры Тухугова и не отказывался от гонорара за бой с Макгрегором. Хабиб говорил, что дерется за наследие и за людей, которые в него верят. Но в случае с Мэйуэзером дело пахнет только шестизначными суммами, но никак не наследием. Странное противоречие, которое объяснить может только сам россиянин.

В 2016-м не верилось, что чемпион по смешанным единоборствам когда-либо выйдет на бой против сильнейшего боксера современности. В августе 2017-го поединок Макгрегора и Мэйуэзера стал реальностью. Такое, казалось, случается один раз в жизни. И мировое турне спортсменов идеально легло на ту атмосферу, что окружала бой в Лас-Вегасе. Интрига в противостоянии тоже присутствовала: бокс и отбирающие у него популярность ММА впервые столкнулись лбами.