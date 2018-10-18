Льюис сравнил себя со стриптизершей

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал, почему согласился драться против чемпиона в двух весовых категориях Даниэля Кормье, передает "Советский спорт".
На UFC 229 Льюис нокаутировал россиянина Александра Волкова и получил право оспорить титул Кормье в тяжелом весе, однако отказался от этой возможности. Теперь, по словам Льюиса, он согласен на бой.
"Деньги решают. UFC забросал меня деньгами, будто я стриптизерша, а я и не был против.
Без сомнений: я верю, что могу побить его. Даже когда до конца боя будет 30 секунд, я буду верить, что могу его нокаутировать. Я знаю, что многие не верят в меня, но я верю в себя.
Знаю, что я не самый техничный боец. Да я даже не рассматриваю себя как мастера боевых искусств. Я — рубака. У меня не так много опыта, но у меня больше всего воли к победе", — цитирует Льюиса MMA Mania.
Бой Кормье — Льюис пройдет на UFC 230 в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Кормье завершит карьеру через два боя.