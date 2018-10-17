Лебедев прокомментировал поединок Хабиба и Макгрегора

Денис Лебедев прокомментировал поединок Нурмагомедова и Макгрегора

«Бой, на мой взгляд, был очень интересный. Каждый пытался использовать свою сильную сторону», — сказал он.

По его словам, Нурмагомедов реализовал свой план на 100% и заслуженно победил.

«Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает», — заявил он.

Как считает Лебедев, действия Кокорина и Мамаева не просто бросают тень на весь российский спорт, но и отворачивают от него весь западный мир, убивают уважение на международной арене.