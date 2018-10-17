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Лебедев прокомментировал поединок Хабиба и Макгрегора
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Денис Лебедев прокомментировал поединок Нурмагомедова и Макгрегора 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев в беседе с «Известиями» прокомментировал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
«Бой, на мой взгляд, был очень интересный. Каждый пытался использовать свою сильную сторону», — сказал он.
По его словам, Нурмагомедов реализовал свой план на 100% и заслуженно победил.
Лебедев также оценил ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает», — заявил он.
Как считает Лебедев, действия Кокорина и Мамаева не просто бросают тень на весь российский спорт, но и отворачивают от него весь западный мир, убивают уважение на международной арене.
Ранее бывший тренер молодёжной сборной России и тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.
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