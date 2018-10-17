Ещё
Менеджер Нурмагомедова: Конор — проститутка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Менеджер Нурмагомедова: Конор — проститутка 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Reuters
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз прокомментировал возможный реванш Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что за реванш с Конором Хабибу предлагают 15 млн долларов.
Все обсуждают реванш, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш? Знаете, что меня злит больше всего? Это не его разговоры обо мне или о Нурмагомедове. Это еще ладно. Но после всего им сказанного Макгрегор начал говорить: Это же просто бизнес. Конор проститутка. Я и раньше говорил, что он проститутка. Я не поменял свое мнение.
Бизнес есть бизнес. Если реванш принесет Хабибу деньги и он этого захочет, то пожалуйста. Не мне же драться, а ему. Все, что он попросит, я постараюсь сделать для него, так как он мой друг — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
Советский спорт: последние новости
Президент UFC: Хабиб остается, Тухугов – не знаю Александр Емельяненко: Пусть Кокорин и Мамаев в СИЗО слепят мяч из хлеба Нурмагомедов поблагодарил Путина за теплый прием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда выпустят Мамаева18
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян44
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот803
Украинский футболист ответил за русский язык36
Бывший муж Бузовой жестко ответил на обвинения15
Видео
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
02:57
Когда выпустят Мамаева
Футбол Статьи
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
03:12
Украинский футболист ответил за русский язык
Футбол В мире
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
02:57
Россияне вынесли вердикт Кокорину и Мамаеву
Футбол Социология
01:02
Голых братьев Кличко увековечили на Украине
Бокс
00:31
Футболисты задолжали России четверть миллиона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение