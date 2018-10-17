Менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз прокомментировал возможный реванш Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что за реванш с Конором Хабибу предлагают 15 млн долларов.
Все обсуждают реванш, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш? Знаете, что меня злит больше всего? Это не его разговоры обо мне или о Нурмагомедове. Это еще ладно. Но после всего им сказанного Макгрегор начал говорить: Это же просто бизнес. Конор проститутка. Я и раньше говорил, что он проститутка. Я не поменял свое мнение.
Бизнес есть бизнес. Если реванш принесет Хабибу деньги и он этого захочет, то пожалуйста. Не мне же драться, а ему. Все, что он попросит, я постараюсь сделать для него, так как он мой друг — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.