Менеджер Нурмагомедова: Конор — проститутка

Ранее сообщалось, что за реванш с Конором Хабибу предлагают 15 млн долларов.

Все обсуждают реванш, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш? Знаете, что меня злит больше всего? Это не его разговоры обо мне или о Нурмагомедове. Это еще ладно. Но после всего им сказанного Макгрегор начал говорить: Это же просто бизнес. Конор проститутка. Я и раньше говорил, что он проститутка. Я не поменял свое мнение.