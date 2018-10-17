Чеченский боец UFC ответил пожурившему его Кадырову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов ответил на обращение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова . Тухугов опубликовал запись в своем Instagram-аккаунте.

«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности ни встречались мне на пути, я всегда был спокоен, зная, что у меня есть поддержка в твоем лице!» — написал Тухугов.

Ранее 17 октября Кадыров выразил поддержку Тухугову, который лишился поединка с Артемом Лобовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Причиной стало его участие в драке после главного боя UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

11 октября Нурмагомедов объявил ультиматум руководству UFC. Он заявил, что готов покинуть организацию в том случае, если в организации решат попрощаться с чеченским бойцом.

Тухугов ударил Макгрегора во время беспорядков после поединка его друга — Нурмагомедова. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что бойцы, замешанные в потасовке, больше не выступят под эгидой UFC.