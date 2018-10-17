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Кадыров повозил Тактарова по Грозному
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Кадыров встретил Тактарова в Чечне и повозил его по Грозному 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров посетил Чеченскую Республику. Ранее бойца пригласил президент Чечни Рамзан Кадыров. Глава Чечни лично встретил спортсмена и довёз его до места начала программы визита.
Тактаров выложил видео поездки на автомобиле с Кадыровым.
«Хочу развеять миф, что в Чечню идут огромные бюджетные деньги и здесь опасно. Просто здесь не воруют и любят свой дом. Как обещал, расскажу всё, что видел и слышал, Рамзан Ахматович», — написал в «инстаграме» Такатаров.
Ранее Тактаров также посетил Дагестан по приглашению российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В Дагестане Тактаров побывал в горах в сопровождении Хабиба, его отца и членов команды.
Приглашение на Северный Кавказ Тактаров получил после того, как поделился ожиданиями от боя Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Тогда Тактаров заявил, что россиянин будет действовать осторожно, как «типичный горский мужчина». Слова бойца вызвали недовольство в Дагестане, Чеченской Республике и других регионах Северного Кавказа.
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