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Хабиб рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане
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Нурмагомедов рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
Фото: @ufc Twitter
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как бы встретил у себя на родине своего экс-соперника ирландца Конора Макгрегора.
«У нас встречать гостей — святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть, на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем: он бороться не умеет. Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», — сказал российский боец.
Напомним, что до этого отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан.
6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором, проведя удушающий приём в четвёртом раунде.
Ранее глава UFC выразил мнение, что Фергюсон заслуживает боя с Нурмагомедовым.
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