Хабиб рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане

Нурмагомедов рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане

Фото: @ufc Twitter

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как бы встретил у себя на родине своего экс-соперника ирландца Конора Макгрегора «У нас встречать гостей — святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть, на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем: он бороться не умеет. Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», — сказал российский боец. pic.twitter.com/s27T8kEest— Drafts 2.0 (@drafts_2) 21 октября 2018 г. Напомним, что до этого отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан. 6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором, проведя удушающий приём в четвёртом раунде. Ранее глава UFC выразил мнение, что Фергюсон заслуживает боя с Нурмагомедовым.