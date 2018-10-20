Соперник Емельяненко оказался его фанатом

Соперник Емельяненко в борьбе за чемпионский титул оказался его фанатом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бэйдер признался, что является поклонником российского тяжеловеса Федора Емельяненко , с которым ему предстоит драться за титул чемпиона организации Bellator. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Ребята, это такой шанс! Настолько здорово выступить против одного из лучших тяжеловесов в мире. Я смотрел бои Емельяненко, когда боролся еще в колледже и до сих пор являюсь его фанатом. Теперь он станет частью моего пути в спорте», — написал Бэйдер.

14 октября Емельяненко оказался сильнее американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при среди тяжеловесов на турнире Bellator 208. До этого в другом полуфинале Бэйдер превзошел Мэтта Митриона

35-летний Бэйдер провел 31 поединок в MMA. На его счету 26 побед и пять поражений. У 41-летнего Емельяненко — 38 побед и пять поражений. Бой между спортсменами пройдет 26 января в Калифорнии.