Ещё
Новая соперница Загитовой: Самодурова ввела россиян в экстаз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая соперница Загитовой: Самодурова ввела россиян в экстаз 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Российская фигуристка заняла третье место в женском одиночном катании серии Гран-При по фигурному катанию в в городе Эверетт в США. Бронзу стране принесла 16-летняя спортсменка Софья Самодурова.
По итогам двух прокатов она набрала 198, 70 балла. 64, 41 балла судьи дали ей за короткую программу и 134, 29 — за произвольную. Золото завоевала представительница Японии Сатоко Мияхара. Она набрала 219, 71 балла. На втором месте расположилась её соотечественница Каори Сакамото, которая получила 219, 90 балла. Кроме Софьи Самодуровой, в соревнованиях также приняла участие российская фигуристка Полина Цурская. Она заняла седьмое место (159, 45), сообщает RT.
Тренер Самодуровой Алексей Мишин похвалил работу фигуристки.
"Софья сделала хороший шаг вперед. Мы понимали ответственность, получив право выступить в Гран-при, и старались оправдать доверие. Спасибо всем, кто нам помогал, кто был с нами", — сказал Алексей Мишин интервью ТАСС.
На турнире "Скейт Америка", стартовом этапе серии "Гран-при", российские фигуристы попали в список лучших. Золото получила спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро завоевали Алиса Ефимова и Александр Коровин. В мужском одиночном катании бронзу получил Сергей Воронов, передает M24.
Россиянка Софья Самодурова начала заниматься фигурным катанием в 2007 году. Сегодня она тренируется под руководством Татьяны и Алексея Мишиных. Сегодня эксперты называют Самодурову одной из самых перспективных российских фигуристок.
Дни.ру: последние новости
Хабиб Нурмагомедов вызвал величайшего боксера современности на бой "Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву разрешили не мыть туалеты269
Кокорин расплакался в суде
Отец Мамаева объяснил кутежи сына12
«Спартак» уволил Карреру30
Черчесов может возглавить «Спартак»7
Видео
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис Экономика
00:41
Кокорину и Мамаеву разрешили не мыть туалеты
Футбол
01:00
Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России
Футбол Прочее
01:00
Кричал и метался: что случилось с Месси
Футбол Статьи
01:00
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
Футбол Волейбол
03:04
Баскетболисты НБА устроили драку
Баскетбол
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
00:58
Жертвы Овечкина: ужасный промах и пропуск матча
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение