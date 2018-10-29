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Менеджер Нурмагомедова анонсировал «большие новости»
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Менеджер Нурмагомедова анонсировал «большие новости» 

RT на русском + ещё 74 6 часов назад
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал новости относительно его клиента.
«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.
6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе, победив Конора Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее сообщалось, что друг Флойда Мейвезера-младшего рассказал о переговорах боксёра с UFC
RT на русском: последние новости
Менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор не получит реванш СМИ: Нурмагомедову продлили дисквалификацию, но вернули половину гонорара за бой с Макгрегором Кремлёв о перспективах Нурмагомедова в боксе и его потенциальном бое с Мейвезером
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