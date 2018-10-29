Менеджер Нурмагомедова анонсировал «большие новости» 

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал новости относительно его клиента.
«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.
We will blow your mind big news coming @TeamKhabib 🔥🔥🔥🙏🏻— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 28 октября 2018 г.
6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе, победив Конора Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.
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