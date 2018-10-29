Менеджер Нурмагомедова анонсировал «большие новости» 

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Менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор не получит реванш

СМИ: Нурмагомедову продлили дисквалификацию, но вернули половину гонорара за бой с Макгрегором

Кремлёв о перспективах Нурмагомедова в боксе и его потенциальном бое с Мейвезером