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Макгрегор признал превосходство Хабиба в бою
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Макгрегор назвал причины проигрыша Хабибу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в Instagram пост, посвященный анализу поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ирландца, он допустил критическую ошибку в последнем раунде, отказавшись от захвата рукой в решающий момент.
Первый раунд, по оценке Макрегора, был за Нурмагомедовым со спортивной точки зрения, а с боевой — за ним. Ирландец отметил, что соперник удерживал его ноги возле сетки почти весь раунд.
Во втором раунде Нурмагомедов нанес Макгрегору хороший удар, который, по мнению ирландца, изменил ход боя в целом.
Макгрегор заявил, что в третьем раунде он снова наступал и был готов начать бой. В последнем, четвертом раунде, Макрегор допустил критическую ошибку, «оставив спину» Нурмагомедову, и «по-честному и справедливо» проиграл.
«Это был отличный бой, мне понравилось. Я вернусь с полной уверенностью в себе. Полностью подготовленным», — пообещал ирландский боец.
Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. Бой продлился четыре раунда, каждый из которых завершился с преимуществом дагестанского бойца. В конце Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием.
После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов.
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