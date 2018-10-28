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Кадыров объяснил невозможность боя с Мэйуэзером в России
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Кадыров посчитал Мэйуэзера слишком дорогим для России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в России невозможно будет организовать бой между американским боксером Флойдом Мэуэзером и российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит ТАСС.
«На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, провести [бой] невозможно. Мэйуэзер — самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении. Для приезда Мэйуэзера в Россию и проведения боя нужно минимум 200 — 250 миллионов долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются», — подчеркнул Кадыров.
Также он отметил, что считает возможный поединок спортсменов чистой рекламой.
«Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать. Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш, в моем понимании это реклама», — заметил глава Чечни.
Нурмагомедов 14 октября предложил Мэйуэзеру провести поединок. Тот согласился драться с Нурмагомедовым только по правилам бокса. Он также отметил, что такой бой должен состояться в Лас-Вегасе. Сам россиянин отметил, что поединок мог бы пройти в московских «Лужниках».
В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА. В ночь на 7 октября он победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры. На счету боксера 50 побед в 50 поединках.
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