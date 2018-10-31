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Стал известен следующий соперник Емельяненко
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Следующим соперником российского бойца Александра Емельяненко стал бразилец Баррозу 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бразилец Франсимар Баррозу будет соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко на турнире 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил менеджер бразильского спортсмена Ризван Магомедов.
"Нам прислали контракт, в ближайшее время мы его подпишем. Мы деремся", — сказал Магомедов.
В активе Баррозу 21 победа и семь поражений в ММА. Ранее 38-летний спортсмен выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и организации PFL. На счету 37-летнего Емельяненко 28 побед и 7 поражений.
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