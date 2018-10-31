Стал известен следующий соперник Емельяненко

Следующим соперником российского бойца Александра Емельяненко стал бразилец Баррозу

Бразилец Франсимар Баррозу будет соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко на турнире 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил менеджер бразильского спортсмена Ризван Магомедов.

"Нам прислали контракт, в ближайшее время мы его подпишем. Мы деремся", — сказал Магомедов.

В активе Баррозу 21 победа и семь поражений в ММА. Ранее 38-летний спортсмен выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и организации PFL. На счету 37-летнего Емельяненко 28 побед и 7 поражений.