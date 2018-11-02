Нурмагомедов обратился к Мейвезеру в Instagram

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 2 Ноя 2018 в 7:10 PDT В своём Instagram российский спортсмен выложил ролик, где боксёр заходит в октагон.

«Где ты, Флойд?» — написал Нурмагомедов приложив хэштег «27vs50».

Эти числа означают количество побед обоих бойцов. У Нурмагомедова 27 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Американец же выиграл 50 поединков на боксёрском ринге, и ни разу не проиграл.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором , который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее президент UFC Уайт выразил сомнение, что бой между Нурмагомедовым и Мейвезером не состоится.