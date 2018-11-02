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Нурмагомедов обратился к Мейвезеру в Instagram
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Нурмагомедов обратился к Мейвезеру в Instagram 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
В своём Instagram российский спортсмен выложил ролик, где боксёр заходит в октагон.
«Где ты, Флойд?» — написал Нурмагомедов приложив хэштег «27vs50».
Эти числа означают количество побед обоих бойцов. У Нурмагомедова 27 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Американец же выиграл 50 поединков на боксёрском ринге, и ни разу не проиграл.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее президент UFC Уайт выразил сомнение, что бой между Нурмагомедовым и Мейвезером не состоится.
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Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Мейвезера должен пройти в UFC Андерсон Силва заявил, что Макгрегор боится боя с ним Нурмагомедов заявил, что не будет присутствовать на слушании по поводу инцидента после боя с Макгрегором
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