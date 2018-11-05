Ещё
Мэйуэзер дебютирует в MMA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэйуэзер дебютирует в MMA 

Lenta.ru + ещё 27 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом в Twitter-аккаунте написал генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара.
Поединок пройдеn 31 декабря в Токио в рамках турнира Rizin. Соперником американца станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.
14 октября чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Американец также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин в свою очередь заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».
В активе 41-летнего Мэйуэзера 50 побед в 50 боксерских поединках. В последнем бою в августе 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мэйуэзера дебютным в смешанных единоборствах.
Нацукава провел в ММА четыре боя, одержав во всех победы.
Последние новости
Черногорские оппозиционеры пожаловались Путину на гонения Россиянин прервал 22-матчевую гегемонию Джоковича и выиграл турнир серии «Мастерс» Тысячи мигрантов с ножами приготовились штурмовать Европу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боксер скончался после проигрыша нокаутом10
Черчесов озвучил состав сборной России1
По прозвищу «Хладнокровный»: о нем все забыли6
Озвучен космический гонорар Хабиба за следующий бой2
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы262
Видео
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
07:56
«Сейчас она лидер сезона»
Фигурное катание Статьи
07:56
При чем здесь Тутберидзе: что происходит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:43
Задушил обидчика Волкова: кем восхищается Хабиб
MMA Статьи
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
06:36
Итоги первого дня Гран-при Финляндии
Фигурное катание Статьи
01:00
Взялся за старое: Месси обвинили в мошенничестве
Футбол Статьи
01:15
Провал Овечкина, разгром Малкина: НХЛ вновь всех удивила
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение