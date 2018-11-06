Макгрегор высмеял Мейвезера и его соперника

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поиздевался над многократным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и его следующим соперником — японским кикбоксером Тенсином Нацукавой, сообщает "Советский спорт"

31 декабря Мейвезер проведет первый в карьере бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Поединок пройдет в Токио, а соперником 41-летнего американца станет 20-летний Нацукава. У себя в соцсети Макгрегор опубликовал фотографию Мейвезера рядом с Нацукавой, высмеяв наряд Флойда и сравнив спортсменов с героями фильма "Час Пик".

"Флойд, это спортивный костюм или костюм для сауны? В Токио так жарко или в чем тогда дело? Что, черт возьми, здесь происходит? Это какой-то бред. Как фильм "Час Пик". Крис Такер Джеки Чан вернулись", — написал Макгрегор в инстаграме.