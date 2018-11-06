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Макгрегор высмеял Мейвезера и его соперника
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Макгрегор высмеял Мейвезера и его соперника 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поиздевался над многократным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и его следующим соперником — японским кикбоксером Тенсином Нацукавой, сообщает "Советский спорт".
31 декабря Мейвезер проведет первый в карьере бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Поединок пройдет в Токио, а соперником 41-летнего американца станет 20-летний Нацукава. У себя в соцсети Макгрегор опубликовал фотографию Мейвезера рядом с Нацукавой, высмеяв наряд Флойда и сравнив спортсменов с героями фильма "Час Пик".
"Флойд, это спортивный костюм или костюм для сауны? В Токио так жарко или в чем тогда дело? Что, черт возьми, здесь происходит? Это какой-то бред. Как фильм "Час Пик". Крис Такер и Джеки Чан вернулись", — написал Макгрегор в инстаграме.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт рассказал о планах Конора Макгрегора.
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