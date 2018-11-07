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Соперник Мэйуэзера ответил на издевательства Макгрегора
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Соперник Мэйуэзера ответил на издевательства Макгрегора 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: @tenshin.nasukawa
Японский кикбоксер Тенсин Насукава в Twitter ответил на издевательства ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, назвавшего его Джеки Чаном.
«Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите поединок [против Мэйуэзера]», — написал кикбоксер.
6 ноября Макгрегор высмеял предстоящий бой японца с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Ирландец сравнил спортсменов с героями фильма «Час пик».
О поединке между Мэйуэзером и Насукавой стало известно 5 ноября. Он пройдет 31 декабря в Токио в рамках турнира организации Rizin. Правила, по которым пройдет бой, уточняются.
Последний поединок Мэйуэзер провел в августе 2017 года. Тогда он победил Макгрегора техническим нокаутом в бою по правилам бокса. После этого американец, одержавший 50-ю победу в 50 поединках, завершил карьеру.
Нацукава провел в ММА четыре боя, каждый из которых он выиграл. В кикбоксинге спортсмен победил в 27 поединках из 27.
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