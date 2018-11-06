У Нурмагомедова остался последний бой в UFC

У российского бойца Хабиба Нурмагомедова остался один бой по действующему контракту с UFC. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ESPN.

Менеджер россиянина Аль Абдель-Азиз подтвердил информацию об одном оставшемся бое, но не уточнил, кто может стать следующим соперником Нурмагомедова. Президент UFC Дэйна Уайт ранее отмечал, что россиянин может встретиться с американцем Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов 6 октября одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Из-за драки бой Зубайры Тухугова Артемом Лобовым был отменен. Тухугову также пригрозили расторжением контракта.

Нурмагомедов заявлял, что покинет UFC, если она расторгнет контракт с Тухуговым. Он отмечал, что не будет вести переговоры о следующем поединке, пока его команда наказана, и попросил UFC «не звонить ему».

Однако Уайт позже заверил, что россиянин останется: о возможном уходе он говорил, так как был немного расстроен и вспылил.