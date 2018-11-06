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У Нурмагомедова остался последний бой в UFC
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У Нурмагомедова остался последний бой в UFC 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
У российского бойца Хабиба Нурмагомедова остался один бой по действующему контракту с UFC. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ESPN.
Менеджер россиянина Аль Абдель-Азиз подтвердил информацию об одном оставшемся бое, но не уточнил, кто может стать следующим соперником Нурмагомедова. Президент UFC Дэйна Уайт ранее отмечал, что россиянин может встретиться с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов 6 октября одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Из-за драки бой Зубайры Тухугова с Артемом Лобовым был отменен. Тухугову также пригрозили расторжением контракта.
Нурмагомедов заявлял, что покинет UFC, если она расторгнет контракт с Тухуговым. Он отмечал, что не будет вести переговоры о следующем поединке, пока его команда наказана, и попросил UFC «не звонить ему».
Однако Уайт позже заверил, что россиянин останется: о возможном уходе он говорил, так как был немного расстроен и вспылил.
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