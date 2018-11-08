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Емельяненко-младший покинул «Ахмат»
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Емельяненко-младший покинул «Ахмат» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат». Об этом объявил сам спортсмен на своей странице в Instagram.
Емельяненко отметил, что у него закончился контракт с клубом. Спортсмен подчеркнул, что решение не продлевать соглашение было принято совместно с руководством «Ахмата».
18 августа бой с участием 37-летнего Емельяненко возглавил турнир World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в Москве. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.
20 октября 2017 года стало известно, что Емельяненко подписал контракт с клубом «Ахмат». До заключения соглашения он провел один поединок под эгидой WFCA, созданного на базе бойцовского клуба. Будучи спортсменом «Ахмата» Емельяненко ни разу не уступил. Помимо ничьей в бою с Джонсоном, россиянин одержал четыре победы.
В ноябре 2016 года Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.
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