Емельяненко-младший покинул «Ахмат»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат». Об этом объявил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

Емельяненко отметил, что у него закончился контракт с клубом. Спортсмен подчеркнул, что решение не продлевать соглашение было принято совместно с руководством «Ахмата».

18 августа бой с участием 37-летнего Емельяненко возглавил турнир World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в Москве. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.

20 октября 2017 года стало известно, что Емельяненко подписал контракт с клубом «Ахмат». До заключения соглашения он провел один поединок под эгидой WFCA, созданного на базе бойцовского клуба. Будучи спортсменом «Ахмата» Емельяненко ни разу не уступил. Помимо ничьей в бою с Джонсоном, россиянин одержал четыре победы.