СМИ: UFC закроет наилегчайший дивизион

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может закрыть свой наилегчайший дивизион.

Об этом сообщает бразильское издание Combate.

Причиной закрытия может стать низкий зрительский интерес к бойцам этого дивизиона. За невысокие результаты в количестве проданных трансляций критиковался доминирующий чемпион UFC Деметриус Джонсон, но в последнем бою он проиграл пояс и перешёл в ONE Championship.

Также этот слух подтвердил журналист ESPN Ариель Хельвани. Он утверждает, что UFC уже начало оповещать бойцов об этой новости.

Ранее сообщалось, что Мейвезер заявил об отмене своего дебютного поединка в MMA.