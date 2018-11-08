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Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
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Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко, объявивший об уходе из клуба «Ахмат», поделился планами на будущее. Его слова передает Sport24.
«Что касается других клубов, пока все в стадии переговоров. Возможно, вообще не буду брать на себя какие-то обязательства по сотрудничеству — буду стараться дальше развивать бренд "Александр Емельяненко". Сейчас есть очень много предложений от всяких организаций», — рассказал 37-летний спортсмен.
По его словам, к нему уже обратились с предложениями из организаций из Кореи, США и России.
7 ноября боец объявил об уходе из «Ахмата». Стороны пришли к обоюдному решению не продлевать соглашение. Емельяненко представлял «Ахмат» с октября 2017-го, он провел пять поединков (четыре победы и одна ничья).
За свою карьеру Емельяненко провел 36 поединков. Россиянин одержал 28 побед и потерпел семь поражений. В одном поединке зафиксирована ничья. В 2015 году Емельяненко был вынужден прервать выступления: спортсмен был осужден за изнасилование домработницы и был приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Боец был выпущен из тюрьмы по УДО в 2016 году.
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