Бой Мейвезера с японским кикбоксером отменили

Мейвезер объявил об отмене поединка с японским кикбоксером

Американский боксёр Флойд Мейвезер объявил об отмене боя с японским кикбоксёром Теншином Нацукавой, поскольку промоутерская компания Rizin якобы ввела его в заблуждение. По словам непобеждённого чемпиона мира в лёгком весе, изначально поединок должен был носить развлекательный характер и не предполагал трансляцию на широкую аудиторию. Однако поклонники бокса и смешанных единоборств усомнились в правдивости этого объяснения и обвинили Мейвезера — младшего в трусости.

Поединок между боксёром Флойдом Мейвезером и кикбоксёром Теншином Нацукавой, запланированный на 31 декабря, может не состояться или пройти по совсем иному сценарию, чем тот, на который рассчитывали поклонники единоборств. С неожиданным заявлением выступил сам чемпион мира в пяти весовых категориях, опровергнув информацию о подписании контракта с японской промоутерской компанией Rizin, которая появилась всего несколько дней назад.

«Я вернулся в США после длительного и разочаровывающего путешествия в Токио, и у меня наконец-то появилось время, чтобы обратиться к вам, мои болельщики и СМИ. Первым делом, я бы хотел прояснить, что никогда не давал согласия на официальный бой с Теншином Нацукавой, о котором до этой поездки я ничего не знал», — написал Мейвезер на своей странице в Instagram.

По его словам, бой с японцем должен был носить развлекательный характер, состоять из трёх раундов и продолжаться девять минут. Кроме того, за ним должны была наблюдать небольшая группа «состоятельных зрителей», готовая заплатить за билеты большую сумму денег.

«Мы были полностью сбиты с толку тем, какой оборот приняла пресс-конференция, посвящённая встрече. Разумеется, мы должны были сразу прекратить происходящее, однако я не хотел опровергать сказанное ранее из уважения к своим поклонникам», — добавил боксёр.

В заключение Мейвезер принёс извинения своим поклонникам, заверив их, что он и сам был обескуражен действиями Rizin. Помимо публикации опровержения, спортсмен удалил предыдущий пост с фотографией, на которой он изображён с перчатками для смешанных единоборств с логотипом промоушена.

Ранее информацию о том, что бой состоится, подтвердили представители организации и сам Нацукава, который на своей странице в Twitter ответил ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору , сравнившему японца с китайским актёром Джеки Чаном.

«Здравствуйте, господин Макгрегор. Моё имя — Теншин Нацукава, а не Джеки Чан. Я обещаю отомстить Флойду за то, что он нанёс вам поражение, поэтому смотрите наш поединок», — написал кикбоксёр.

На данный момент никто из представителей Rizin не отреагировал на отказ Мейвезера от официальной встречи, однако на англоязычной странице организации в социальных сетях появилось предположение, почему американец решился на подобное заявление.

«Должно быть, Флойд всё-таки посмотрел лучшие моменты поединков Теншина», — пошутили они.

По сообщению японских СМИ, гонорар Мейвезера за встречу с Нацукавой составлял $61,8 млн Ещё $26,5 млн он должен был получить от продажи телевизионных прав на трансляцию поединка.

В связи с этим появились предположения, что боксёра не устроила сумма, предложенная боксёру за бой с японцем. Среди тех, кто выразил данную точку зрения, был и бывший деловой партнёр чемпиона мира американский рэпер Кёртис Джексон , известный как 50 Cent. Об этом он написал на своей странице в Instagram, однако затем удалил пост.

«Величайший боец в мире не стал анонсировать бой без контракта. Состоялась пресс-конференция, и теперь он говорит о том, что никакой договорённости не было. Хорошо, они обманули его. Но он поддался на это, потому что посчитал, что пришло время снова зарабатывать деньги», — уверен исполнитель.

Многих удивило противоречивое заявление Мейвезера — младшего. Ещё недавно он заявлял о том, что с нетерпением ждёт поединка в Японии — страны, жителей которой он уважает и любит, а также восхвалял спортивный талант своего будущего соперника. Кроме того, боксёр стал объектом насмешек.

«Я совсем не удивлён, что поединок между Мейвезером и Нацукавой оказался неофициальным. Просто думал, что людям потребуется больше времени, чтобы осознать это», — написал американский журналист Дэн Рафаэль.

Поведение спортсмена высмеяли и его коллеги. Так, американский дзюдоист Артур Чивичян предположил, что Мейвезер решил отказаться от боя, потому что Rizin не смог удовлетворить требования, выдвигаемые боксёром.