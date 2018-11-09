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UFC устроит бой двух чемпионов
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UFC устроит бой двух чемпионов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Mike Stobe / Getty Images
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) начал подготовку боя между двумя чемпионами организации — американцами Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо. Об этом сообщает Globo Esporte.
Поединок должен пройти 26 января 2019 года в американском Анахайме на турнире UFC 233. Весовая категория, в которой пройдет соревнование, пока неизвестна.
32-летний Диллашоу является обладателем титула в легчайшей весовой категории. Боец одержал 16 побед в 19 боях. В августе 2018 года американец нокаутировал Коди Гарбрандта и защитил титул.
31-летний Сехудо в августе 2018-го решением судей одержал победу над Деметриусом Джонсоном и стал обладателем титула в наилегчайшем весе. На его счету 13 побед в 15 поединках.
В конце октября боец смешанных единоборств (MMA) Бен Аскрен пополнил реестр UFC. Непобежденный американец выразил желание побороться за титул в промежуточной весовой категории с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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