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Макгрегора увековечили
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Макгрегора увековечили 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: USA Today Sports
Восковая фигура ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора добавлена в коллекцию Музея мадам Тюссо. Об этом сообщает The Sun.
Экспонат был представлен публике 8 ноября. Фигура 30-летнего спортсмена установлена рядом с Криштиану Роналду, Лионелем Месси в крыле для атлетов. Рядом с восковым Макгрегором установлены весы для посетителей, отражающие весовую категорию. Другим атлетом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представленом в музее является американец Чак Лидделл.
В своем последнем поединке Макгрегор уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Ирландец не сумел отобрать пояс чемпиона UFC в легком весе.
Ирландец провел 25 боев по правилам MMA. На его счету 21 победа и четыре поражения. Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах.
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