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Нурмагомедов отправился в Нигерию
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Хабиб Нурмагомедов находится в Нигерии с благотворительной миссией 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов находится в Нигерии с благотворительной миссией, сообщает «Советский спорт».
В своем твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани написал, что боец находится в Нигерии с благотворительной миссией. Основная цель проекта: восстановление скважин с водой и строительство медицинских центров.
Также менеджер Хабиба Ризван Магомедов прокомментировал поездку бойца в своем инстаграме.
«Пусть Аллах примет твои благие деяния, брат. Цель этих публикаций не пиар и показуха — заранее прошу оставить ваши «умные» негативные комментарии при себе. Цель — помочь людям, привлечь всех неравнодушных к благим деяниям и благотворительности. У каждого из нас есть возможность помочь человеку в беде. И неважно, он рядом с вами или в Африке», — написал Магомедов.
Ранее сообщалось, что российский боец Олейник продолжит выступать в UFC.
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