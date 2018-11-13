Запад проигнорировал Нурмагомедова

СМИ не включили Хабиба Нурмагомедова в число самых влиятельных людей UFC

Рейтинг, который составил американский медиахолдинг ESPN, разделили между собой нынешний глава UFC Дана Уайт и бывший генеральный директор промоушена Лоренцо Фертитта.

При этом ирландский боец Конор Макгрегор , которого Нурмагомедов одолел в чемпионском поединке с помощью удушающего приема, занял пятую строчку.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов находится в Нигерии с благотворительной миссией.