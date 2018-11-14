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Нурмагомедов представит книгу о самом себе
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Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографию 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографическую книгу в конце ноября, сообщает "Советский спорт".
Презентация пройдет в Москве, в конце ноября. Книга называется "Khabib Time". В своем инстаграме боец сообщил, что работа над ее созданием велась два года.
Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018 года. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.
Ранее СМИ не включили Хабиба Нурмагомедова в число самых влиятельных людей UFC.
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