Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА

В Бахрейне завершил первый объединенный чемпионат мира по единоборствам ММА, на котором триумфально выступили российские бойцы. Сборная России завоевала 5 золотых медалей, одну серебряную и заняла первое общекомандное место