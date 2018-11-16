Боец ММА задержан в Москве

Бойца ММА задержали в Москве за разбой

Боец смешанного стиля Евгений Гонтарев был задержан в Москве по подозрению в разбое. Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, в задержании бойца ММА участвовали полиция и спецотряд быстрого реагирования, однако Гонтарев сначала воспринял происходящее как розыгрыш со стороны друзей.

Канал не уточнил, в шутку или нет, однако в какой-то момент Гонтарев оказал правоохранителям сопротивление — «пытался побороться».

В октябре другой российский боец, Хабиб Нурмагомедов , также поучаствовал в драке за пределами ринга.

7 октября россиянин удушающим приемом одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором , а сразу после боя прыгнул с ограждения ринга прямо в толпу, которая среди прочих состояла из представителей Макгрегора.

В свою очередь, представители Нурмагомедова вошли в ринг и нанесли несколько ударов самому ирландцу.