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Боец ММА задержан в Москве
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Бойца ММА задержали в Москве за разбой 

Рамблер 1 час назад
Боец смешанного стиля Евгений Гонтарев был задержан в Москве по подозрению в разбое. Об этом сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, в задержании бойца ММА участвовали полиция и спецотряд быстрого реагирования, однако Гонтарев сначала воспринял происходящее как розыгрыш со стороны друзей.
Канал не уточнил, в шутку или нет, однако в какой-то момент Гонтарев оказал правоохранителям сопротивление — «пытался побороться».
В октябре другой российский боец, Хабиб Нурмагомедов, также поучаствовал в драке за пределами ринга.
7 октября россиянин удушающим приемом одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, а сразу после боя прыгнул с ограждения ринга прямо в толпу, которая среди прочих состояла из представителей Макгрегора.
В свою очередь, представители Нурмагомедова вошли в ринг и нанесли несколько ударов самому ирландцу.
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