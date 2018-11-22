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Боец UFC по ошибке рекламировал допинг 

Газета.Ru + ещё 24 1 час назад
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джонни Уокер по ошибке мог рекламировать допинг, сообщает "Советский спорт".
Как информирует MMAFighting, в апреле 2018 года Уокер в своем инстаграме разместил рекламную запись спортивного питания, среди которого находилась банка препарата MK-677, также известного как ибутаморен. Американское антидопинговое агентство (USADA) внесло препарат со свойствам гормона роста в список запрещенных веществ.
Вероятнее всего, боец не будет дисквалифицирован, поскольку эта запись была размещена еще до подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Позднее Уокер удалил фотографию.
На прошедшем турнир UFC в Аргентине Уокер в своем дебютном поединке под эгидой промоушена отправил в нокаут Халила Раунтри.
Ранее сообщалось, что боец ММА обвиняется в покушении на убийство супруги.
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Джонни Уокер , Советский спорт , MMA , Видео
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