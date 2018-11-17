Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC

Почему Нурмагомедова не включили в список 25 самых влиятельных людей в истории UFC

Несмотря на впечатляющую статистику — 27 побед и ни одного поражения — и завоевание титула чемпиона в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов не успел оказать серьёзного влияния на UFC. Возможно, именно поэтому спортивный медиахолдинг ESPN не включил его в число 25 самых влиятельных людей в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. В список попали спортсмены и функционеры, которые своими действиями помогли смешанным единоборствам завоевать ту популярность, которой этот вид спорта пользуется сейчас.

Ни для кого не секрет, что 2018 год является особенным для крупнейшего ММА-промоушена в мире. 25 лет назад — 12 ноября 1993 года — в Денвере, штат Колорадо, состоялось первое в истории шоу UFC. Тогда происходящее в клетке серьёзно отличалось от того, к чему привыкли современные болельщики — бойцы выступали в обуви и представляли один из классических видов боевых искусств. Со временем этот вид спорта стал завоёвывать всё большее внимание зрителей и за четверть века превратился в один из самых популярных на планете.

В свете этой знаменательной даты, американский спортивный медиахолдинг ESPN опубликовал список из 25 самых влиятельных людей в истории UFC. Безусловно, многие российские болельщики ожидали увидеть в нём Хабиба Нурмагомедова, но этого не произошло. Действующий чемпион в лёгком весе в рейтинге представлен не был, зато в нём оказался его бывший соперник Конор Макгрегор . Причём ирландец, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате с 2013 года, оказался сразу на пятой строчке.

Таким образом, встаёт вполне резонный вопрос — если Нурмагомедов одержал безоговорочную победу над Макгрегором, то почему его нет в рейтинге? Чтобы ответить на него, необходимо обратить внимание на тех людей, которые в нём представлены. Из 25 человек лишь 13 являются бойцами, остальные — руководители, президенты, бизнесмены и комментаторы, каждый из которых в той или иной мере оказал влияние на становление UFC. Безусловно, бессмысленно сравнивать Хабиба с персонами калибра Даны Уайта, Лоренцо Фертитта и его брата Фрэнка. Поэтому логичнее рассматривать исключительно спортсменов, которые получили место в данном списке.

Пионеры ММА

На вершине рейтинга самых влиятельных бойцов в истории UFC оказался победитель первого турнира организации. В 1993 году именно Ройс Грейси (№3 в рейтинге) победил трёх представителей других видов боевых искусств, а позднее выиграл ещё три первенства. Всё это помогло ему стать первым членом Зала славы промоушена и закрепить свой статус одного из самых заслуженных представителей вида спорта.

В категорию пионеров ММА можно записать и Кена Шемрока. Американский атлет, который расположился на 21-й позиции рейтинга, также принимал участие в турнире UFC 1 и уступил в полуфинале будущему триумфатору. Однако позднее он всё же добился успеха и стал чемпионом, победив легендарного Дэна Северна, а также провёл две защиты титула. Кроме того, он успешно выступал в знаменитой рестлинг-компании WWE, что лишь увеличило интерес как к смешанным единоборствам в целом, так и к UFC в частности.

Уже на основании двух этих имён понятно, по каким критериям спортсмены отбирались в данный список. Безусловно, нынешние заслуги и длина победной серии имеют огромное значение, но Грейси и Шемрок стояли у истоков промоушена, а их выступления во многом стали ориентиром для будущих поколений, а также причиной, по которой ММА живы и процветают 25 лет спустя.

Первые звёзды UFC

Вслед за поколением Грейси, Шемрока и Северна на сцене UFC появилась плеяда бойцов, которые, пожалуй, спровоцировали самый большой рывок популярности смешанных единоборств. К этому моменту бренд уже принадлежал компании Zuffa, а поединки начинали всё больше походить на спорт, чем на драку на парковке. Этому способствовал приток в организацию более профессиональных атлетов, улучшение методик тренировок и общего понимания, что из себя представляют ММА. Несомненно, спортсмены всё ещё представляли какой-либо отдельный вид искусств, но старались активно изучать и другие.

Одними из самых ярких звёзд второй волны ММА стали Чак Лидделл , Тито Ортиз и Рэнди Кутюр . В 2000-х годах именно эта троица олицетворяла собой UFC и стала теми тремя китами, которые помогли компании сильно поднять рейтинги. Абсолютный бойцовский чемпионат тогда имел серьёзную конкуренцию в лице японской PRIDE и ему как никогда нужны были спортсмены, которые смогли бы стать достойным ответом Фёдору Емельяненко и Мирко Филипповичу.

Таковыми и стали эти трое. Каждый из них обладал отличными бойцовскими навыками, колоритной внешностью и невероятной харизмой, что всегда является ценным активом. Кроме того, все трое выступали в смежных весовых категориях и не раз встречались друг с другом. Во многом именно их соперничество, которое включало в себя несколько классических поединков и зубодробительных нокаутов, и помогло UFC превзойти PRIDE.

В настоящее время Нурмагомедов лишь начинает тот путь, который проделали эти трое. Каждый из них становился чемпионом UFC, а Кутюр и вовсе владел титулами в двух весовых категориях. Все они выступали в организации очень долгое время и оказали огромное влияние на её развитие, подняв её статус на ранее недостижимый уровень. Безусловно, никто из них не может похвастать столь доминирующим стилем ведения боя, как Хабиб, но каждая схватка с участием этих атлетов приковывал внимание каждого фаната ММА 2000-х годов.

«Денежные» бойцы

После победы над Макгрегором Нурмагомедов стал расцениваться как один из бойцов, которые могут приносить компании солидную прибыль. Триумф в поединке с ирландцем сильно поднял его рейтинги, что подтверждает и внимание со стороны Флойда Мейвезера, который заинтересован исключительно в денежных схватках. Но если Хабиб лишь подходит к тому моменту, когда сможет самостоятельно обеспечивать высокие рейтинги и продажи платных трансляций, то ниже перечисленные спортсмены уже давно достигли такого уровня популярности.

Всё началось с Брока Леснара. В 2007-м году прославленный рестлер поставил на уши весь мир единоборств, подписав контракт с UFC, а уже в ноябре следующего года завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе. При этом его поединок с Рэнди Кутюром стал вторым в истории организации, перешагнувшим отметку в 1 млн проданных платных трансляций. Первым стал бой между Лидделом и Ортизом, который состоялся в 2006 году.

Однако на этом Брок не остановился и в 2009 году установил рекорд по данному показателю. Трансляцию его боя с Фрэнком Миром на юбилейном UFC 100 купили 1,3 млн человек, что для смешанных единоборств было неслыханно. Впоследствии турниры с его участием ещё трижды преодолевали планку в миллион проданных трансляций. Леснар поднял популярность промоушена на новый уровень, но в 2011-м году был вынужден покинуть спорт из-за дивертикулита.

Долгое время ниша, которая осталась после ухода Леснара, оставалась незаполненной. Пока не появился боец, который смог не только добиться подобной известности, но и превзойти показатели своего предшественника. Конор Макгрегор дебютировал в UFC в 2013 году, а уже два года спустя вплотную приблизился к рекорду по продаже платных трансляций. Его поединок с Жозе Алду посмотрели 1,2 млн человек, что стало свидетельством начало новой эры в ММА. В течение трёх последних лет каждый из боёв ирландца неизменно входил в топ-5 самых кассовых в истории промоушена, причём первое место занимает недавний UFC 229, завершившийся его поражением от Нурмагомедова.

Кроме того, нельзя недооценивать то влияние, которое Макгрегор уже успел оказать на всю индустрию в целом. После роста его популярности резко возросли гонорары бойцов UFC. Если раньше звёзды первой величины получали максимум по $800 тыс., то теперь эти суммы достигают нескольких миллионов.

Также в эту категорию можно справедливо включить поделивших между собой 23-ю строчку в рейтинге ESPN Стефана Боннара и Форреста Гриффина. Обоих бойцов сложно причислить к категории суперзвёзд ММА, и лишь последний из них становился чемпионом. Но при этом в их послужном списке имеется строчка, которая объясняет их нахождение в данном списке. Так, в 2005 году атлеты стали финалистами первого в истории турнира Ultimate Fighter, на котором молодые и неизвестные спортсмены получают шанс завоевать путёвку в промоушен.

В тот момент UFC имел серьёзные проблемы с финансами, а от того, как сложится первый в истории турнир, зависело, удастся ли Zuffa запустить ещё одну франшизу и получить необходимую прибыль. Гриффин и Боннар продемонстрировали впечатляющее шоу, заслужили контракты с чемпионатом и помогли компании преодолеть кризис. Именно они гарантировали, что за следующие 13 лет было выпущено 27 сезонов Ultimate Fighter.

Прославленные чемпионы

В случае успешного продолжения карьеры, именно представителям данной категории придётся потесниться и уступить своё место Нурмагомедову. Конечно, Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва, Ронда Раузи и Мэтт Хьюз смело могут считаться и спортсменами, оказавшими большое влияние на известность компании. Но в отличие от Леснара и Макгрегора, они сделали это благодаря своим спортивным достижениям, а не умению устраивать шоу.

Хотя большинство представителей данного рейтинга тяжело упрекнуть и в этом. Так, Сен-Пьер и Силва долго считались одними из самых зрелищных и популярных бойцов UFC, а их поединки собирали огромную аудиторию. О турнирах в Канаде с участием Жоржа до сих пор ходят легенды — его бой с Джеком Шилдсом на UFC 129 продолжает удерживать второе место среди самых посещаемых шоу в истории (55 724 зрителя).

Уступает он лишь турниру UFC 193, главным боем которого стала встреча между Рондой Раузи и Холли Холм . Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо долгое время удерживала звание самой популярной девушки-бойца в истории смешанных единоборств, чему способствовала её беспроигрышная серия. Примечательно, что именно на этом шоу она потерпела своё первое поражение, после которого так и не смогла восстановить свои позиции. Несмотря на это, она успела оказать на ММА огромное влияние и стала примером для множества девушек, решивших попробовать свои силы в данном спорте.

Мэтт Хьюз не может похвастаться ни рекордными продажами телетрансляций, ни посещаемостью своих турниров. Но в прошлом десятилетии он был одним из самых доминирующих атлетов в полусреднем весе, а в 2003-м году стал вторым в истории бойцом, защитившим титул пять раз. Ранее такое удавалось лишь Тито Ортизу.

Таким образом, он является одним из атлетов, которым удавалось долгое время удерживаться на вершине своего дивизиона. В течение следующих лет его достижения переписали сразу несколько бойцов, среди которых находятся вышеназванные Раузи (шесть защит), Сен-Пьер (девять защит) и Силва (десять защит).