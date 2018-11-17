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Глава UFC поставил условия Мейвезеру
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Глава UFC поставил условия Мейвезеру 

News.ru 1 час назад
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что американский боксёр Флойд Мейвезер получит шанс сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, если согласится драться по правилам MMA. При этом своё условие президент промоушена высказал очень категорично.
«Переговоры зашли в тупик? Нет. Но Мейвезеру нужно притащить свою задницу сюда. Мы пришли к нему в прошлый раз, на этот раз он должен прийти к нам. Каждый раз он хочет боксировать. Хочешь драться? Хочешь 150 миллионов? Тащи сюда свою задницу», — цитирует TMZ Уайта.
Ранее Мейвезер похвастался заработками.
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