Ещё
Отец Макгрегора решил пойти по стопам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец Макгрегора решил пойти по стопам сына в 59 лет 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: @mcgregortony
Тони Макгрегор, отец ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, примет участие в поединке по правилам бокса. Об этом сообщает The Sun.
Макгрегор-старший отреагировал на вызов радиоведущего Эона Шиэна, который в эфире заявил, что готов его побить.
«Я пахал: отрабатывал уклоны, хуки, джебы и тут неожиданно юный Мистер Шиэн решил бросить мне вызов», — заявил он.
При этом 59-летний Макгрегор отмечает, что раньше не занимался единоборствами. Решение заняться боксом он принял из желания сохранить здоровье. После того, как он принял вызов радиоведущего, Макгрегор объявил о начале подготовки с целью «уничтожить Шиэна». Бой может состояться уже в декабре в рамках благотворительной акции.
Конор Макгрегор дважды завоевывал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в разных весовых категориях. В 2017 году он принял участие в поединке по правилам бокса против непобедимого американца Флойда Мэйуэзера и проиграл. Макгрегор также уступил и в своем последнем бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC в легком весе.
Последние новости
Путин пообещал армии масштабные изменения Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве Наемники предупредили о последствиях своего возвращения в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев нашел замену Кокорину83
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом28
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером18
Боец MMA пострадала от рук мужа
Российский бизнесмен продал европейский клуб1
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
01:06
Мамаев нашел замену Кокорину
Футбол
03:26
Петров и Боширов «Спартака»
Футбол
00:14
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером
MMA
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
02:17
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение