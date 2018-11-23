Бойцу UFC пришлось гуглить соперника-россиянина

Голландский боец смешанного стиля Алистар Оверим признался, что ничего не знал о своем сопернике Сергее Павловиче, с которым ему предстоит провести поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Пекине. Об этом он сообщил в интервью UFC.

«Это его дебют в UFC, поэтому для меня он был неизвестен, поэтому пришлось набрать его имя в Google, чтобы узнать о нем больше», — отметил Оверим.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что ничего не знал о Павловиче, сразу согласился провести с ним поединок. «Он не потерпел ни одного поражения, поэтому с мотивацией у него явно все в порядке», — добавил голландец.

Бой между тяжеловесами Павловичем и Оверимом состоится 24 ноября. Главным поединком вечера станет встреча Кертиса Блейдса и Фрэнсиса Нганну.

Оверим известен по выступлениям в UFC, Pride и K-1. На счету 38-летнего голландца 43 победы и 17 поражений в MMA.

Павлович в свою очередь не проигрывал ни разу. В его послужном списке 12 побед. Россиянин — член команды Eagles MMA. До перехода в UFC он выступал в промоушене Fight Nights Global.