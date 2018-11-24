Русского тяжеловеса из команды Хабиба нокаутировали в Китае. Это был его дебют в UFC

В июле этого года глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал Sport24, что тяжеловес Сергей Павлович переходит в UFC.

Это легко объяснялось тем, что здесь Сергею больше некого бить. Организация просто не может привезти Павловичу адекватную оппозицию. Дефицит качественных тяжеловесов — проблема, актуальная более-менее везде. Но не в UFC, куда 26-летний Сергей и направился, имея в активе чистый рекорд, состоящий из 12 побед.

Его дебют планировался на московский турнир, но Павлович решил взять еще немного времени и, как оказалось, не зря. В соперники он сходу получил шестого номера рейтинга тяжеловесов UFC Алистара Оверима , а их бой стал со-главным событием вечера ивента в Пекине.

И, кажется, все было на стороне Сергея. Во-первых, возраст (Оверим старше на 12 лет). Во-вторых, в последних двух боях Оверим был нокаутирован. В-третьих, букмекеры, которые предлагали взять победу голландца за коэффициент 2.65.

И несмотря на огромную разницу в опыте (12 боев Павловича против 62 Оверима) отдавать предпочтение Сергею было резонно. Его нельзя назвать маленьким для тяжелого веса (116 кг), а за последние полтора года он дважды проходил тренировочные сборы в одном из лучших залов планеты, где в качестве спарринг-партнеров можно было найти Дэниэля Кормье и Кейна Веласкеза.

«Бывало и такое, что разворачивали уже в США. Будем ждать, следите за обновлениями. Я все сообщу!»

Но так случается, что:

А) Это тяжелый вес, который в народе называется еще самым «непредсказуемым»

Б) Опыта все-таки что-то решает

Сергей неплохо начал раунд, нанес пару акцентированных ударов, но сложилось впечатление, что что-то идет не так, когда Павлович начал пропускать в корпус очень тяжелые колени Оверима.

На последней минуте первого раунда Сергей начал пятиться, прыгая на одной ноге, чем и воспользовался Алистар, который практически моменатально лишил россиянина равновесия.

Павлович оказался очень близко к клетке и, вроде бы, это то положение, в котором у тебя чуть больше шансов подняться, чем если бы такая же ситуация происходила где-нибудь в центре октагона. Но не получилось. Оверим нанес 10 ударов правой рукой, после чего рефери резонно принял решение остановить бой.