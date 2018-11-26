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«Почему нет?»: Хабиб не исключил дружбы с Конором 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Москве, где рассказал о своих отношениях с Конором Макгрегором, бое с Флойдом Мейвезевром, а также «свадьбе» с Ольгой Бузовой.
В частности, спортсмен не исключил в будущем дружеских отношений с Макгрегором. 6 октября в Лас-Вегасе россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. Подготовка к поединку сопровождалась публичными оскорблениями со стороны ирландского спортсмена в адрес Нурмагомедова.
«Все может быть, почему нет. Мы не виделись после боя, да и зачем нам видеться», — сказал Хабиб, отвечая на вопрос о дружбе с Конором.
Вместе с этим Нурмагомедов прокомментировал рассуждения о том, подаст ли он при встрече руку тренеру Макгрегора Джону Каване и его спарринг-партнеру Диллону Дэнису.
«Никогда не знаешь, как себя поведешь в той или иной ситуации. По-разному человек может повести себя.
Мой прыжок на них — у меня даже в голове этого не было. В эту секунду я, что в голову пришло, то и сделал. Я мог бы себе ногу сломать, так как там было высоко. Надо себя в руках держать.
Потом, когда трезво оцениваешь ситуацию, возникает какое-то сожаление. Но если бы у меня была возможность еще десять раз повторить ситуацию, я не отказался бы от своих действий и не собираюсь отказываться. Сделал бы так еще раз? Без сомнений», — заключил Нурмагомедов.
Также боец ответил на вопрос о том, планирует ли он завершать спортивную карьеру.
«Конечно, я задумывался о завершении карьеры. Ведь мне уже 30 лет, а я не хочу, чтобы меня «отбивали», у меня впереди жизнь. Но я сейчас на ходу, поэтому пока нет таких планов».
«Не хотелось бы оставить здоровье в этом виде спорта, хотя и так уже было много травм, переломов, операций. Много времени потратил на восстановление.
Каждый раз, когда был на операционном столе, думал, что больше в спорт не вернусь. Но проходит время, и я снова дерусь»,
«Я не знаю слова «я не могу», «не хочу». Как я такое могу сказать отцу? Потом не знаю, как смотреть ему в глаза. Говорил отцу в 2015 году после трех операций, что это знак от Всевышнего, и, может, стоит остановиться. В ответ услышал, что испытания для того, чтобы их преодолевать, поэтому надо работать дальше», — продолжил спортсмен.
Также российский боец рассказал о поединке, который хотел бы провести в ближайшее время.
«И для наследия, и, скажем так, в денежном плане, и в плане конкуренции бой с Флойдом Мейвезером будет более интересным, чем поединок в UFC с Тони Фергюсоном. Потому что людям нравится смотреть за тем, как чемпион падает. А когда чемпион постоянно побеждает, это неинтересно. Он выиграл 50 боев в боксе, мы оба непобежденные бойцы. Думаю, что наш бой будет вдвойне интересным», — сказал Нурмагомедов.
На счету Хабиба 27 побед в 27 поединках в смешанных единоборствах. Мейвезер же выиграл 50 боев подряд на профессиональном ринге.
«И это нас очень мотивирует, — сказал Нурмагомедов о совместных регалиях с американцем. — Однако сначала надо дождаться решения Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), а потом можно будет общаться».
10 декабря на заседании в США NSAC вынесет решение по Хабибу из-за его поведения после боя с Макгрегором. Ранее организация заморозила выплату гонорара бойцу за $2 млн, однако позже выплатила ему половину из этих денег.
Журналисты задавали Нурмагомедову и не самые серьезные вопросы. В частности, бойца попросили прокомментировать слухи о том, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова является его тайной женой.
«Это, конечно, неправда. Я плохо отношусь к таким слухам».
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Тони Фергюсон , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , MMA , Статьи
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