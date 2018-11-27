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Брызгалов нашёл трэшток UFC скучным 

News.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов выступил против трэштока в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFС). По мнению обладателя Кубка Стэнли, в спорте должны быть рамки приличия, за которые нельзя выходить.
«Речь ведь не только о Хабибе и Коноре. Люди перед боями грязь друг на друга льют, бьют в лицо на взвешиваниях — все время ведь одно и то же. Что-то еще делают, но настолько это все скучно. Какие-то постоянные оскорбления. Никакого уважения друг к другу», — цитирует Брызгалова «Спорт-Экспресс».
Ранее News.ru сообщал о том, что Хабиб Нурмагомедов не планирует уходить из смешанных единоборств. 10 декабря Атлантическая комиссия штата Невада (NSAC) примет решение о продлении контракта UFC с российским бойцом.
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Илья Брызгалов , Хабиб Нурмагомедов , MMA
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