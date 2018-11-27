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Александр Емельяненко не сможет сразиться с Баррозо 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не сможет выйти на поединок с бразильцем Франсимаом Барросо. Его заменит другой представитель нашей страны Михаил Мохнаткин.
15 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир по единоборствам Russian Cagefighting Championship, главным событием которого должен был стать поединок тяжеловесов Александра Емельяненко и Франсимара Барросо. Но рецидив травмы локтя не позволит Емельяненко приять участие в бое.
Вместо Емельяненко с бразильцем сразится Михаил Мохнаткин, на счету которого 15 боев. Мохнаткин выиграл 11 поединков (в том числе и два последних), два проиграл и еще два завершил вничью. На счету Франсимара Барросо 29 боев, в который он одержал 21 победу.
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Александр Емельяненко , Михаил Мохнаткин , MMA
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