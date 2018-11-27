Получивший гражданство РФ американский спортсмен Джефф Монсон рассказал, что не выбирал Россию — это она выбрала его, и он полюбил ее всем сердцем.
Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Монсон получил российское гражданство в 2015 году. Спортсмен принес присягу российскому законодательству. Он рассказал о своем намерении строить политическую карьеру в России и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы".
"Почему Россия?", — спрашивают меня друзья. Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые. Я вчера гулял по парку, замерз, и какой-то господин предложил мне свои перчатки, он меня даже не узнал", — рассказал Монсон на Synergy Global Forum 2018 в ходе дискуссии о преимуществах жизни в России.
Монсон также вспомнил случай, который произошел с ним несколько лет назад в Пензе.
"Я дрался в Пензе, в интервью перед схваткой меня спросили: "Как тебе Пенза?". Я ответил, что город отличный, но мне грустно, потому что моя мама сейчас в США больна раком. На следующий день был бой, после которого я гулял по городу, ко мне подошел пожилой мужчина и подарил самодельную иконку. Он сказал: "Я не знаю твою маму, но передай ей эту иконку и скажи, что это из России с любовью", — сказал Монсон, добавив, что он полюбил Россию всем сердцем.