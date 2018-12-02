Глава UFC высказался о «деле Нурмагомедова»

Президент американского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что дисквалификация чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сроком более чем на 1 год будет несправедливой. После победы над ирландским спортсменом Конором Макгрегором в рамках шоу UFC 229, которое проходило 7 октября в Лас-Вегасе (США), российский боец напал на спарринг-партнёра ирландца Диллона Дэвиса.

«Я не вижу варианта, при котором комиссия отстранит Хабиба более чем на год. Это будет нечестно», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Президент UFC добавил, что сам инцидент длился не более 40 секунд, и в нём никто не пострадал. Поэтому он надеется на разумное решенине.

Дело с участием Хабиба Нурмагомедова рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). Заседание комиссии пройдёт 10 декабря текущего года в США.

News.ru ранее сообщал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов пригласил президента футбольного клуба ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи посетить Дагестан.