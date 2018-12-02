Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава UFC высказался о «деле Нурмагомедова» 

News.ru + ещё 18 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Президент американского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что дисквалификация чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова сроком более чем на 1 год будет несправедливой. После победы над ирландским спортсменом Конором Макгрегором в рамках шоу UFC 229, которое проходило 7 октября в Лас-Вегасе (США), российский боец напал на спарринг-партнёра ирландца Диллона Дэвиса.
«Я не вижу варианта, при котором комиссия отстранит Хабиба более чем на год. Это будет нечестно», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Президент UFC добавил, что сам инцидент длился не более 40 секунд, и в нём никто не пострадал. Поэтому он надеется на разумное решенине.
Дело с участием Хабиба Нурмагомедова рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). Заседание комиссии пройдёт 10 декабря текущего года в США.
News.ru ранее сообщал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов пригласил президента футбольного клуба ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи посетить Дагестан.
News.ru: последние новости
Глава UFC устроит турнир с участием Нурмагомедова Макгрегор лишился водительских прав на полгода Нурмагомедов извинился перед Канделаки за исламское уважение
Комментарии
Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия рискует остаться без Евро-202017
Отец Нурмагомедова сделал неожиданное заявление13
Россия узнала соперников на отборочном турнире Евро-202037
«Зачем ей такая страна?» Медведеву лишили денег из России87
Побитый Гвоздиком боксер попал в реанимацию2
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение