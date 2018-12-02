Отец Нурмагомедова допустил бой сына с Макгрегором

сообщает ТАСС. Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что в финансовом плане его сын больше всего заинтересован в поединках с американским боксером Флойдом Мэйуэзером — младшим и ирландцем Конором Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ранее говорил о готовности организовать поединки между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, Макгрегором и Дастином Порье, с итоговым поединком победителей.

«У того, кто говорит про бой с Фергюсоном, предложение — $3-5 млн А у нас есть $30-50 млн и до $100 млн Думаю, что с Мэйуэзером — лучше, матч-реванш с Конором — лучше, с Сен-Пьером — лучше», — сказал Нурмагомедов-старший, добавив, что после этого возможен бой и Фергюсоном.

Он подчеркнул, что «даже бой с Диасом несет больше наследия и ажиотажа, чем с Фергюсоном».

«Команды Хабиба и Диаса встречались между собой, были потасовки и прочее. Если их сейчас свести, будет не меньше ажиотажа, они могут раскачать даже без рекламы. Мы рассматриваем Фергюсона, со спортивной составляющей он нам интересен», — отметил Нурмагомедов-старший.

Пока Хабиб Нурмагомедов лишен возможности выступать из-за отстранения в связи с расследованием Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Также расследование ведется в отношении его соперника ирландца Конора Макгрегора. 10 декабря состоится очередное заседание комиссии. Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся 7 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе.

Россиянин добился победы после удушающего приема в четвертом раунде. Таким образом, наш спортсмен защитил титул чемпиона в легком весе.