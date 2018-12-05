Отец Нурмагомедова допустил уход бойца из UFC

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с действующим контрактом спортсмена с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова передает «Советский спорт».

«У Хабиба еще один бой по контракту. Но надо добавить, что у нас много разных предложений. После окончания контракта UFC должен предложить новый договор — на три-четыре или даже пять поединков. Но условия уже другие. Если раньше у нас было "8+8" в тысячах долларов, то теперь "8+8" в миллионах. Если это предложение отклонят, то рассмотрим другие организации», — заявил отец 30-летнего бойца.

Нурмагомедов отбывает дисквалификацию из-за инцидента после его поединка с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229. 30-летний россиянин атаковал тренера Макгрегора Диллона Дэниса, после чего в клетке началась потасовка.

Сам Нурмагомедов уже касался темы возможного ухода из UFC. Боец грозился покинуть организацию, когда над его другом Зубайрой Тухуговым нависла угроза увольнения.

7 октября Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Он одержал победу над Макгрегором. Благодаря этому результату, Нурмагомедов расположился на второй строчке в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.

Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 27 выигранных поединков. 11 боев россиянин провел в UFC.