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Отец Нурмагомедова допустил уход бойца из UFC 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с действующим контрактом спортсмена с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова передает «Советский спорт».
«У Хабиба еще один бой по контракту. Но надо добавить, что у нас много разных предложений. После окончания контракта UFC должен предложить новый договор — на три-четыре или даже пять поединков. Но условия уже другие. Если раньше у нас было "8+8" в тысячах долларов, то теперь "8+8" в миллионах. Если это предложение отклонят, то рассмотрим другие организации», — заявил отец 30-летнего бойца.
Нурмагомедов отбывает дисквалификацию из-за инцидента после его поединка с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229. 30-летний россиянин атаковал тренера Макгрегора Диллона Дэниса, после чего в клетке началась потасовка.
Сам Нурмагомедов уже касался темы возможного ухода из UFC. Боец грозился покинуть организацию, когда над его другом Зубайрой Тухуговым нависла угроза увольнения.
7 октября Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Он одержал победу над Макгрегором. Благодаря этому результату, Нурмагомедов расположился на второй строчке в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.
Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 27 выигранных поединков. 11 боев россиянин провел в UFC.
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