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Нурмагомедов посмотрел драку хоккеистов и вспомнил прыжок на зрителей 

Lenta.ru + ещё 196 52 минуты назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram видео с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА (1:4). Он восторженно прокомментировал драку во втором периоде.
Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, боец произвел символическое вбрасывание перед началом игры. За ходом матча он наблюдал уже с трибун. Во втором периоде между нападающим СКА Виктором Тихоновым и форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым началась драка.
«Вот это я уже понимаю на хоккей пришли, да? Главное, чтобы после боя на зрителей не прыгали», — сказал Нурмагомедов и посмеялся. В комментарии к посту он также отметил, что все зрители встали со своих мест, когда началась драка. «Ну вы поняли, что сейчас в тренде», — заметил боец.
В октябре Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, вынудив ирландца Конора Макгрегора сдаться. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и прыгнул на спарринг-партнера Макгрегора, начав массовую драку. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование, обоим бойцам грозит дисквалификация.
Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА.
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Комментарии
MMA , Видео , Павел Карнаухов , Виктор Тихонов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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