Де ла Хойя бросил вызов главе UFC Уайту

Промоутер организации Golden Boy и бывший боксёр Оскар Де Ла Хойя бросил вызов руководителю промоушена UFC Дэйне Уайту. Причиной вызова на бой стал конфликт между двумя главами промоутерских компаний.

«Давай сделаем это в ринге. Почему нет? Три раунда», — приводит слова Де Ла Хойи Sirius XM.

Де Ла Хойя предложил организовать поединок после боя мексиканца Канело (Сауля Альвареса — прим.). Экс-боксёр готов дать Уайту пять месяцев, чтобы «слезть с фармы и привести себя в форму для трёх раундов».

«Я согласен на перевес в 50 фунтов. Нет проблем. Я готов», — заключил он.

Причиной конфликта стала организация Оскаром Де Ла Хойей третьего боя между американцев Чаком Лидделом и его соотечественником Тито Ортизом. Глава UFCДэйна Уайт категорически возражал против проведения поединка и возращения 48-летнего Лидделла в октагон. Бой закончился победой Тито Ортиза. Организация GoldenBoyсмогла продать всего 30 тысяч платных трансляций.

News.ru ранее сообщал, что турнир UFC 233, который должен был пройти 26 января в Анахайме (США), не состоится.