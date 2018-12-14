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Де ла Хойя бросил вызов главе UFC Уайту 

News.ru + ещё 62 2 часа назад
Фото: Reuters
Промоутер организации Golden Boy и бывший боксёр Оскар Де Ла Хойя бросил вызов руководителю промоушена UFC Дэйне Уайту. Причиной вызова на бой стал конфликт между двумя главами промоутерских компаний.
«Давай сделаем это в ринге. Почему нет? Три раунда», — приводит слова Де Ла Хойи Sirius XM.
Де Ла Хойя предложил организовать поединок после боя мексиканца Канело (Сауля Альвареса — прим.). Экс-боксёр готов дать Уайту пять месяцев, чтобы «слезть с фармы и привести себя в форму для трёх раундов».
«Я согласен на перевес в 50 фунтов. Нет проблем. Я готов», — заключил он.
Причиной конфликта стала организация Оскаром Де Ла Хойей третьего боя между американцев Чаком Лидделом и его соотечественником Тито Ортизом. Глава UFCДэйна Уайт категорически возражал против проведения поединка и возращения 48-летнего Лидделла в октагон. Бой закончился победой Тито Ортиза. Организация GoldenBoyсмогла продать всего 30 тысяч платных трансляций.
News.ru ранее сообщал, что турнир UFC 233, который должен был пройти 26 января в Анахайме (США), не состоится.
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