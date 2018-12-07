«Сражайтесь с мужем дома»: Хабиб против женщин в ММА

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подвергся масштабной критике со стороны поклонников и иностранных СМИ за неосторожное высказывание в адрес женщин. На встрече с фанатами в Саудовской Аравии Дагестанский Орел посоветовал девушкам «быть бойцами у себя дома» и «добивать мужей» вместо того, чтобы идти в профессиональный спорт.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов позволил себе неосторожные высказывания на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Одна из местных поклонниц российского бойца, закутанная в хиджаб, задала ему довольно смелый вопрос: «Какой совет вы можете дать людям, которые хотят присоединиться к бойцовской индустрии, начать в ней карьеру? Особенно хотелось бы услышать советы для женщин».

Такой неожиданный для Саудовской Аравии поворот событий вызвал бурные аплодисменты у присутствующих в зале. В ответ Нурмагомедов решил отшутиться:

«Для женщин у меня есть очень хороший совет. Будьте бойцами у себя дома».

Это еще больше взбудоражило публику, которая начала аплодировать и смеяться.

«И еще один совет. Постоянно добивайте своего мужа. Лучше бейтесь с ним», — добавил Хабиб, вызвав возбужденные крики зрителей.

После этой шутки на бойца UFC обрушился шквал критики в социальных сетях и иностранной прессе.

«Хабиб Нурмагомедов позволил себе сексистский ответ на вопрос о том, как женщины могут пробиться в UFC», — гласит заголовок статьи в британском издании The Independent.

«Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оказался в центре сексистского шторма из-за своих слов на мероприятии в Саудовской Аравии», — отмечает другая английская газета The Sun.

«Чемпион советует женщинам: «Добивайте мужей», — утверждает американский портал New Your Post.

«Звезду UFC Хабиба Нурмагомедова жестко раскритиковали за сексистский совет женщинам, мечтающим попасть в смешанные единоборства (ММА)», — пишет Metro.

Известный спортсмен Би Джей Пенн, который является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, прокомментировал произошедшее на своем собственном новостном портале BJPenn.com.

«Хабиб Нурмагомедов попал в переплет из-за комментария по поводу женщин-бойцов», — гласит заголовок заметки.

В статье предполагается, что, скорее всего, Дагестанский Орел хотел просто пошутить, однако общественность негативно восприняла подобный юмор.

Ответ российского бойца действительно вызвал бурную реакцию вызвал в социальных сетях.

«Комментарий Хабиба звучит как что-то полувековой давности», — написал администратор известного аккаунта по теме единоборств MMA Bible.

«Хабиб здесь говорит, что женщинам не надо становиться бойцами, они должны сидеть дома. Рука-лицо», — написал пользователь с оригинальным ником ZombieProphet.

В комментариях к этой записи некто Джейсон Типтон отметил, что в это нет ничего удивительного:

«У Хабиба есть архаичные представления, навеянные его религией, о том, что приемлемо в этом мире, а что нет».

Однако не все участники интернет-дискуссии согласились с этим утверждением.

«При чем тут религия? У меня друг-мусульманин, мы вместе тренируемся, и он очень поддерживает девчонок-бойцов в нашем зале», — подчеркнул один из пользователей твиттера.

«Хабиб — сексист. Надеюсь, его кто-нибудь побьет», — написал bullixm.

«Хабиб — просто клоун. Особенно в 2019 году. Ты не можешь держать женщину на кухне, чувак», — отметил StruggleFace.

«Что же Хабиб думает о женщинах, которые уже выступают в UFC?» — задался вопросом пользователь с никнеймом Earthquake.

Сам Нурмагомедов пока никак не отреагировал на обвинения в свою сторону. Вскоре после этого случая он разместил в своем инстаграме запись, посвященную встрече с поклонниками в Саудовской Аравии, в которой поблагодарил всех за теплый прием.

«Спасибо вам большое, мои дорогие фанаты из Саудовской Аравии. Наше общение стало великолепным опытом для меня. Еще увидимся».

В данный момент Дагестанский Орел находится в масштабном мировом турне, которое он начал после победы над ирландским бойцом Конором Магрегором в бою за титул чемпиона UFC. Думается, что на предстоящих встречах с фанатами Хабиб учтет «великолепный опыт» мероприятия в Саудовской Аравии и будет более осторожен в высказываниях.