Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC

Шевченко победила единогласным решением судей и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для спортсменки эта победа стала 16-й при трех поражениях в профессиональной карьере. Енджейчик потерпела третье поражение подряд.

Шевченко стала вторым действующим чемпионом UFC из России — ранее этот титул завоевал Хабиб Нурмагомедов . Отметим, что у спортсменки помимо российского паспорта есть гражданства Киргизии и Перу.

Ранее Ломаченко победил Педрасу по очкам.