Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC 

Россиянка Валентина Шевченко одержала победу над полячкой Йоанной Енджейчик в титульном бое в женском наилегчайшем весе, сообщает "Советский спорт".
Шевченко победила единогласным решением судей и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для спортсменки эта победа стала 16-й при трех поражениях в профессиональной карьере. Енджейчик потерпела третье поражение подряд.
Шевченко стала вторым действующим чемпионом UFC из России — ранее этот титул завоевал Хабиб Нурмагомедов. Отметим, что у спортсменки помимо российского паспорта есть гражданства Киргизии и Перу.
Ранее Ломаченко победил Педрасу по очкам.