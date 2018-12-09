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Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC 

Газета.Ru + ещё 4 42 минуты назад
Россиянка Валентина Шевченко одержала победу над полячкой Йоанной Енджейчик в титульном бое в женском наилегчайшем весе, сообщает "Советский спорт".
Шевченко победила единогласным решением судей и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для спортсменки эта победа стала 16-й при трех поражениях в профессиональной карьере. Енджейчик потерпела третье поражение подряд.
Шевченко стала вторым действующим чемпионом UFC из России — ранее этот титул завоевал Хабиб Нурмагомедов. Отметим, что у спортсменки помимо российского паспорта есть гражданства Киргизии и Перу.
Ранее Ломаченко победил Педрасу по очкам.
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