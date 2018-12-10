Нурмагомедов презентовал свою книгу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о презентации автобиографии.

«10 декабря стартует продажа моей автобиографической книги. Рад сообщить, что книгу, над которой мы работали два года, можно купить и в моем родном Дагестане», — написал боец.

Он добавил, что в одном из книжных магазинов состоится встреча с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым и соавтором Зауром Курбановым.

Фото и обращение к болельщикам появилось в его Instagram-аккаунте.

Как писал News.ru, Нурмагомедов указал на «великого чемпиона».